Губернатор Ямала и глава Татарстана договорились о сотрудничестве в разных сферах

Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Татарстана Рустам Минниханов провели 8 июня рабочую встречу. Во время беседы они поделились планами о сотрудничестве регионов, сообщает «Нур 24».

Основная тема встречи была посвящена взаимодействию по экономическим и транспортным вопросам. Кстати, лидеры регионов отметили, что Ямал и Татарстан уже плотно сотрудничают в этих направлениях.

Так, на ямальских реках используются теплоходы татарского производства. Коме того, округ уже приобрел у республики автобусы на газомоторном топливе. Теперь перспективным направлением может стать создание инфраструктуры для обслуживания газомоторной техники, появившейся на Ямале.

Отметим, что недавно ямальская компания заключила контракт с Татарстаном на поставку четырех вертолетов. Данная техника очень востребована на Севере.

Также стороны обсудили обмен опытом в цифровой сфере и возможное участие делегации региона в международном форуме «Kazan Digital Week», который пройдет в конце сентября в Татарстане.