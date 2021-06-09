В Пуровском районе молодого мужчину насмерть придавила панель для буровой установки

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Пуровском районе расследуется уголовное дело по факту гибели и травмирования рабочих на предприятии. Происшествие случилось 6 мая 2021 года на кустовой площадке ГП-2, находящейся в 20 километрах от Нового Уренгоя.

- Во время проведения работ на вышкомонтажников подрядной организации упали демонтируемые панели укрытия, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что из-за случившегося скончался 25-летний мужчина. Он получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью, а у второго работника оказался ушиб грудной клетки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.