Ямальские пенсионеры продолжают получать региональную выплату при переезде в другие регионы

Фото: Правительство ЯНАО

Более двухсот ямальских пенсионеров, переехавших в другие регионы страны, продолжают получать регпособия. Закон о сохранении выплат при переезде с января текущего года был принят Дмитрием Артюховым два месяца назад и анонсирован во время выступления с докладом о положении дел в округе.

Первый заместитель директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская напомнила, что ранее пособие выплачивалось исключительно при переезде в Тюменскую область в рамках программы «Сотрудничество».

Сейчас для продления выплаты о смене места пребывания необходимо известить орган социальной защиты. Сообщить об этом можно до и в течение шести месяцев после переезда. В случае задержки перерасчет выплаты будет произведен только за последние полгода.

Подать заявление о снятии с учета со старого места жительства и регистрации по новому адресу можно на сайте окружного департамента соцзащиты населения, прикрепив сканы документов о подтверждении выезда. Также есть возможность обратиться в инстанцию лично или отправить документы Почтой России.

Отметим, что на сегодняшний день выплату в размере двух тысяч рублей на Ямале получают более 69 тысяч человек.

СПРАВКА КП

Пособие положено неработающим гражданам и пенсионерам (женщинам 50 лет и старше, мужчинам 55 лет и старше), имеющим стаж работы на Ямале не менее 15 лет, и неработающим инвалидам, имеющим стаж работы на Ямале не менее 10 лет.