Фото: администрация Салехарда

В Салехарде подвели официальные итоги голосования за объекты благоустройства, которые появятся в городе в 2022 году.

Напоминаем, что горожанам были предложены четыре объекта: экопарк, сквер на месте здания зооветеринарного техникума, сквер у школы №2 и детская площадка по ул. Зои Космодемьянской, 28а.

Победителем в голосовании стал проект «Экопарк», который выбрали 5 594 человека. На втором месте оказался сквер выпускников, собравший 1 647 голосов. Третье место занял сквер на месте бывшего здания техникума - 758 голосов. И на четвертом месте расположилась площадка по ул. З. Космодемьянской в районе дома №28а - 617 человек.

Всего в голосовании участвовали 8 616 салехардцев.