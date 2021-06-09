«Россети Тюмень» проведут реконструкцию линии электропередачи, питающей крупнейшее месторождение газа в ЯНАО

Фото: «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» приступили к мероприятиям по повышению надежности одной из важнейших линий электропередачи в Ямало-Ненецком автономном округе. В ближайшие три года энергетики проведут реконструкцию ЛЭП, питающей Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение. В настоящий момент начались проектно-изыскательские работы. Инвестиции компании в повышение надежности воздушной линии электропередачи 110 кВ «ЯГП-1В-ЯГТЭС» ориентировочно составят более 960 млн рублей.

Компания «Россети Тюмень» планирует заменить на высоковольтной линии электропередачи порядка 65 км провода и более 260 опор ЛЭП. При замене анкерно-угловых и промежуточных опор энергетики будут использовать образцы отечественных производителей. Первый этап – проектно-изыскательские работы – уже стартовал. Специалисты проанализируют геологических, геодезических и экологических условий проведения строительных работ. Результаты исследований лягут в основу проектно-сметной документации, необходимой для начала реконструкции. Завершение изысканий запланировано на конец 2022 года.

«Освоение арктической зоны ЯНАО входит в стратегические планы руководства страны. Динамичное освоение нефтегазовых запасов региона, расширение поселков и городов автономии требуют развитой электросетевой инфраструктуры. Из-за суровых климатических условий Ямала мы заботимся о повышенных параметрах надежности сетей. Помимо строительства новых объектов мы активно модернизируем действующие подстанции и ЛЭП. Реконструкция линии «ЯГП-1В-ЯГТЭС» придаст новый толчок развитию Ямало-Ненецкого автономного округа», – отметил первый заместитель генерального директора «Россети Тюмень» Сергей Фролов.

Реконструкция энергообъекта ведется в рамках Программы повышения надежности ЛЭП Ямбургского района электрически сетей, общий объем которой составляет порядка 1,5 млрд рублей. В течение шести лет специалисты «Россети Тюмень» уже модернизировали 6 ЛЭП классом напряжения 110 кВ. Линейные объекты, включенные в Программу, питают Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение, которое имеет ключевое значение для топливно-энергетического комплекса России. Объект, занимающий 5 место в мире по объему начальных разведанных запасов, относится к классу супергигантских.