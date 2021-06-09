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Общество9 июня 2021 14:13

Житель Муравленко, не раз пойманный пьяным за рулем, отправится на обязательные работы

Также его лишили прав
Марина Прохорова
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Житель Муравленко, не раз пойманный пьяным за рулем, отправится на обязательные работы

Житель Муравленко, не раз пойманный пьяным за рулем, отправится на обязательные работы

Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко осудили злостного нарушителя дорожного движения. Мужчину задержали в январе 2021 года сотрудники ДПС. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, он был пьян.

- В ходе проверки документов выяснилось, что 45-летний горожанин уже попадался на похожем нарушении. На момент задержания он был подвергнут административному наказанию, а именно лишению права управлять транспортным средством, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В итоге в отношении муравленковца возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

А на днях, 1 июня, в законную силу вступил приговор городского суда. Злоумышленник получил 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.