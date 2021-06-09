В ямальских больницах приступили к работе новые специалисты

Фото: Правительство ЯНАО

В этом году по программе «Врачи, нужные Ямалу» регион планирует принять 35 новых специалистов.

Отметим, что пять медиков, приехавших в округ по этой программе, уже приступили к работе. Один из них - акушер-гинеколог Бадма Матяшев. Он приехал на работу в Тарко-Салинскую больницу из Нягани, где руководил родильным отделением. На Ямал врач переехал вместе с супругой Валентиной. Она будет работать медицинской сестрой в кабинете врача-онколога. Вскоре вслед за родителями планирует приехать их дочь - врач-дерматовенеролог, ее также ждут в Пуровском районе.

Отметим, что программа «Врачи, нужные Ямалу» направлена на привлечение медиков из других регионов. После переезда в ЯНАО округ выплачивает специалисту 500 тысяч рублей. Еще столько же - через два года работы. Одно из условий - отработать в больницах округа не менее пяти лет.

Накануне в Новоуренгойскую больницу приняли на работу сразу двух долгожданных специалистов - лора и врача ультразвуковой диагностики.

Врач-узист Денис Захаров переехал из Тюмени. Молодому доктору 29 лет, его специальность - сердечно-сосудистая хирургия - очень перспективна. К работе на Ямале врач приступил буквально с первого дня.

Врач-оториноларинголог Ильнар Юлмухаметов переехал в Новый Уренгой из Уфы. Профильную медпомощь доктор будет оказывать в стационаре городской больницы детям и взрослым. Его стаж работы - более 10 лет.

Меры, принимаемые в регионе для ликвидации кадрового дефицита, приносят ощутимые результаты. Так, в прошлом году в больницы пришли работать более 350 медицинских специалистов.