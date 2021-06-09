«Выкурили из дома»: в Тазовском будут судить трех мужчин, избивших односельчанина

В Тазовском будут судить трех мужчин, избивших односельчанина Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе будут судить трех мужчин. Они обвиняются в незаконном проникновении в чужое жилище и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Происшествие случилось 27 марта 2021 года. В ту ночь обвиняемые, изрядно выпив, отправились к односельчанину, чтобы выяснить отношения, однако мужчина отказался впустить их в квартиру. Тогда один из незваных гостей, отогнув край входной двери, закинул внутрь зажженную дымовую шашку, которая наполнила помещение дымом. После этого потерпевшему пришлось открыть дверь, а злоумышленники, воспользовавшись моментом, вошли внутрь и избили хозяина.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.