Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 июня 2021 года увеличилось на 22 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека, с начала периода - 39 298.

Из общего числа болеющих 133 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 12 из них - в тяжелом состоянии, 7 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 420 человек.

Также за сутки выявлено семь новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 137.

В населенных пунктах Ямала произошло 15 заражений COVID-19 (за весь период - 33 161): Лабытнанги - 7 (за весь период - 1 985), Салехард - 3 (за весь период - 3 697), Новый Уренгой - 2 (за весь период - 6 921), Ноябрьск - 2 (за весь период - 4 441), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 411).

За сутки в регионе провели 2 636 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 646 932.

Излечился от коронавируса 31 человек, за весь период - 38 169.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 10 407 человек с COVID-19, из них 1 682 (16,2%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 156 250. Выздоровевших - 9 814, за весь период - 4 761 899. Умерших - 399, с начала периода - 124 895.