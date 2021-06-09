В ноябрьском детсаду начали применять уникальную методику, восстанавливающую работу мозга

Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсетях

В ноябрьском детском саду «Золушка» начали применять инновационную методику, позволяющую восстановить нормальную работу мозга, если она нарушена по каким-то причинам. Педагоги учреждения не только прошли обучение у ведущих специалистов в области нейропсихологической диагностики детей, но и приобрели аппарат биоакустической коррекции (БАК).

Суть метода заключается в том, что энергия нейронов преобразуется в звуки и получается, что человек в буквальном смысле расслабляется под музыку своего мозга. Простые и успокаивающие сеансы позволяют избавить детей от тревожности, нервозности, нормализуют сон, помогают при задержке речевого развития и в целом улучшают психоэмоциональное состояние.

Отметим, что этот инновационный метод прошел клинические испытания и успешно применяется в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга.

Кстати, в ближайшее время откроется запись на данную процедуру для ребят, посещающих другие детсады. Однако пройти ее можно будет лишь на платной основе.

- Сейчас большинство родителей заинтересованы во всестороннем развитии малышей с первых лет жизни, поэтому дополнительные образовательные программы в детских садах очень востребованы. Более того, платные услуги являются важной составляющей в работе дошкольных организаций, над их развитием нужно работать, - рассказала депутат Законодательного Собрания ЯНАО Надежда Гудкова.