Ямальцы, пришедшие на День открытых дверей в приюты для животных, забрали домой 13 питомцев

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале подвели итоги Дня открытых дверей, который прошел в семи муниципальных приютах для животных. Мероприятие посетило более тысячи человек.

Жители округа познакомились с работой приютов, пообщались с их обитателями и своими глазами увидели, в каких условиях содержат животных. Кроме того, все желающие смогли получить консультации опытных специалистов по воспитанию четвероногих. А дети и взрослые принимали активное участие в мастер-классах и квестах, подготовленных организаторами.

Отметим, что гости приходили не с пустыми руками. В общей сложности удалось собрать 816 килограммов сухих и влажных кормов, а также средства по уходу за животными.

Однако самым главным событием стало то, что 13 обитателей приюта нашли любящих хозяев.

Кстати, муниципальные приюты намерены проводить Дни открытых дверей регулярно: у тех, кто не успел посетить праздник, еще не раз появится такая возможность.