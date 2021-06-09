Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсетях

Между Яр-Сале и Салехардом готовятся запустить пассажирский теплоход. Уже с завтрашнего дня, 10 июня, он начнет перевозить ямальцев.

Расписание осталось прежним: из окружной столицы в Яр-Сале теплоход выходит в 11:00, по пути он останавливается в Аксарке, Салемале и Панаевске. В обратном направлении из районного центра теплоход отправится в 17:30.

А с 1 июля на маршрут до Нового Порта выйдет «А-145», расписание уже опубликовано на сайте «Северречфлот». Вместо прежних 20 часов в пути, дорога до Салехарда теперь занимает около 9 часов.

Пассажиров до Сюнай-Сале начнут перевозить на катере типа «КС» с 11 июня. Чтобы билеты для жителей небольшого поселка стали доступнее, их субсидируют за счет местного бюджета.