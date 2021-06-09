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Общество9 июня 2021 10:00

На Ямале сотрудников Роспотребнадзора уличили в сокрытии доходов

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
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На Ямале сотрудников Роспотребнадзора уличили в сокрытии доходов

На Ямале сотрудников Роспотребнадзора уличили в сокрытии доходов

Фото: Вера Зенина

Прокуратура ЯНАО обнаружила нарушения в сфере антикоррупционного законодательства со стороны сотрудников Роспотребнадзора.

- Установлено, что некоторые госслужащие предоставили недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе недекларирование автомобилей и сведений о получении иного дохода. Также не указывались открытые счета в кредитных организациях.

В связи с этим прокуратура внесла руководителю управления представление, в котором требовала устранить нарушения закона.

По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены три виновных должностных лица. Нарушения закона устранены.