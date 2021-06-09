В Ямальском районе прививку от сибирской язвы ежедневно получают 30 тундровиков

Фото: администрация Ямальского района

В Ямальском районе продолжается вакцинация тундровиков от сибирской язвы. С 23 мая территории Ярсалинской, Новопортовской, Панаевской и Сеяхинской тундры посещают врачи районной больницы. Добраться туда им помогают опытные проводники, организованные управлением по делам КМНС. В день вакцинацию проходят около 30 человек. Согласно плану, привить необходимо около 1 800 оленеводов.

Иммунитет от сибирской язвы вырабатывается примерно на год, а затем его нужно регулярно поддерживать, поэтому тундровики в основном получают ревакцинацию.

Отметим, что впервые прививку от заболевания получили 125 детей, достигшие 14 лет - вакцинации проходил в течение учебного года во всех школьных учреждениях района. Повторно привились 250 школьников.

По словам медиков, ситуация в тундре стабильная, риски возникновения вспышки сибирской язвы под контролем.