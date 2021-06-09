Житель Муравленко купил у мошенников игровую консоль за крупную сумму Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Мужчину обманули при покупке товара в интернете.

- Было установлено, что потерпевший нашел в интернете сайт, где продавалась игровая консоль стоимостью более 32 тысяч рублей. Заинтересовавшись товаром, муравленковец связался с операторм и, уточнив все детали, произвел оплату. Далее продавец перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас полицейские разыскивают преступника, обманувшего северянина. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».