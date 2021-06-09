Пуровский суд обязал местные власти выплатить укушенному собакой ребенку моральную компенсацию Фото: Вера Зенина

Прокуратура Пуровского района помогла родителям малолетнего ребенка получить компенсацию морального вреда, причиненного малышу укусом собаки. Происшествие случилось в сентябре 2020 года в Тарко-Сале.

- Установлено, что из-за ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных, бездомная собака укусила малолетнего ребенка, причинив ему физическую боль и нравственные страдания, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с районной администрации компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Суд, согласившись с доводами прокурора, обязал местные власти выплатить семье малыша причитающиеся деньги.