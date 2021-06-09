В Харампуре пьяный водитель без прав сбил двух детей

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Авария произошла 8 июня на ул. Школьная в деревне Харампур.

- Около 12:00 водитель автомобиля «ВАЗ 21099», не имеющий водительских прав и находясь под действием алкоголя, не смог справиться с управлением, из-за чего машину занесло, и она врезалась в кирпичный забор, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних детей. Их доставили в больницу.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло зарегистрировано 7 аварий, а с начала года - 2 276, в которых 11 человек погибли и 124 получили травмы, в том числе 11 детей.