В Ныде открылось новое здание опорного пункта полиции

Фото: администрация Надымского района

В селе Ныда открылось модульное здание опорного пункта полиции. Отметим, что его строительство стало возможным благодаря предоставленной правительством округа субсидии.

Здание подключено ко всем необходимым инженерным сетям, оснащено системами видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализациями, а также мебелью и оргтехникой.

На открытии опорного пункта присутствовал заместитель главы администрации Надымского района Вадим Таскаев

- Именно вы стоите на страже законных интересов жителей Ныды, обеспечиваете стабильную социальную обстановку. Надеюсь, что новое здание поможет лучше организовать вашу работу, - обратился он к сотрудникам опорного пункта.