За лето в Пуровске отремонтируют пять проездов

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровске стартовал сезон ремонта дорог и благоустройства. Этим летом в поселке облагородят пять проездов. Первый на очереди - проезд в начале ул. 27 Съезда КПСС: здесь заменят 40 плит, установят 160 метров бордюрного камня и укрепят обочины щебнем.

Отметим, что накануне начались работы на участке «ж/д вокзал - служебные гаражи». Здесь предстоит заменить 30 плит и выровнять 107, а также укрепить щебнем обочины. На обоих участках трудятся 10 рабочих и 4 единицы техники.

Как рассказали в администрации Пуровска, сегодня в поселке началась подготовка к озеленению: завозят грунт, рыхлят и очищают почву от сорняков. А после того, как потеплеет, Пуровск украсят более 11 тысяч цветов и 20 сибирских елей.

Кроме того, с начала июня подростковые трудовые бригады подключились к уборке улиц Пуровска и Сывдармы. В первую смену здесь трудятся 48 ребят. Они уже очистили от мусора обочины, лесополосу в Парке 60-летия Победы, территорию возле амбулатории, а также дворы и детские площадки.