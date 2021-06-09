В Ноябрьске открылась уникальная выставка о собаках

Фото: МВК им. И.С. Шемановского

В Музейном ресурсном центре Ноябрьска открылся передвижной выставочный проект «Созвездие большого пса». Он поведает юным посетителям о лучшем друге человека комплексно и полно, опираясь на научные факты и музейные экспонаты из нескольких коллекций МВК имени И. С. Шемановского: археологической, этнографической, естественнонаучной и художественной.

В основу экспозиции легли десятки различных фактов, которые вместе с иллюстрирующими их экспонатами были сгруппированы по тематическим разделам. Одним из привлекающих внимание является раздел «Священная собака». Он знакомит с древними божествами в образе собаки, а также историей почитания этого животного в религиозном культе разных народов и в разное время. Однако главным экспонатом раздела является скелет древней собаки, найденной на раскопках археологического памятника Усть-Полуй (II век до н. э. - II век н. э.).

Также на выставке можно познакомиться с разнообразием собачьих пород, научиться понимать язык животного и многое другое.

Кроме того, организаторы подготовили необычный интерактив. Все желающие смогут сравнить свое обоняние с собачьим, сопоставить свой роста с самой большой собакой в мире или проверить силу укуса с помощью игрушечной «Собаки-кусаки».

«Сопровождать» посетителей по выставке будут графические герои-знаки, уточняющие смысл каждого раздела.