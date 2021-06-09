Погода на Ямале на 9 июня: до +10 градусов

Погода на Ямале на 9 июня
Фото: Вера Зенина
В среду, 9 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +10, ночью +6. Ветер 6-11 м/с.
Ноябрьск: пасмурно, утром - дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 3-8 м/с.
Надым: пасмурно. Днем +9, ночью +6. Ветер 4-8 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность, утром - дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 7-11 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром - дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 4-8 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром - дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 4-9 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днем +10, ночью +6. Ветер 6-10 м/с.
Муравленко: пасмурно, утром - дождь. Днем +7, ночью +3. Ветер 4-7 м/с.