Погода на Ямале на 9 июня: до +10 градусов

Погода на Ямале на 9 июня Фото: Вера Зенина

В среду, 9 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +10, ночью +6. Ветер 6-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром - дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 3-8 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +9, ночью +6. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром - дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 7-11 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 4-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 4-9 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +10, ночью +6. Ветер 6-10 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром - дождь. Днем +7, ночью +3. Ветер 4-7 м/с.