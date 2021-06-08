В Новом Уренгое начался капитальный ремонт школы №7

Фото: администрация Салехарда

В новоуренгойской школе №7 начался первый этап реновации. В него входит замена кровли, ремонт третьего этажа и фасада школы в соответствии с дизайнерским решением. Также в учреждении заменят все оконные блоки. Сейчас проведен демонтаж отопительной системы, в том числе в подвале.

Второй этап начнется в 2022 году. Согласно плану, отремонтируют первый и второй этажи, а также благоустроят прилегающую территорию.

Главная задача - не просто сделать ремонт, а пересмотреть пространственные решения и создать современные помещения: коворкинги, лаборатории и зоны отдыха. В школе появятся учебные мини-лаборатории, современные цифровые устройства, а также игровые зоны для учеников младших классов.

Отметим, что в последний раз школу капитально ремонтировали в 2006 году, а в текущем ей исполняется 35 лет.

- Сегодня в школе обучается 756 учеников. Еще пятью годами ранее численность была на уровне 500 человек. Наша школа пользуется популярностью. Вероятно, это связано с тем, что район разрастается жилыми комплексами. При переезде в наш район родители интересуются возможностью учиться здесь, - рассказал директор школы Ирина Бердникова.