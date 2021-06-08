В Салехарде подготавливают территории для установки новых игровых комплексов

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде приступили к подготовке территории, где появятся новые игровые комплексы. Речь идет о пешеходных зонах в районе ул. Ленина и ул. Совхозная, а также в мкр. Павлова.

На данный момент специалисты уже расширили пространство и выровняли грунт.

- Здесь будут установлены современные игровые комплексы и обновлено освещение. Для безопасности юных горожан уложат специальное покрытие. Также планируется создать зоны для детей разных возрастов и пространство для отдыха, - рассказали в городской администрации.

Монтаж и установка игровых элементов начнется в середины июня, пока что рабочие ждут поставки материалов. Срок сдачи в эксплуатацию - начало сентября текущего года.

Отметим, что в мкр. Павлова будет красоваться сказочная сова, на детской площадке по ул. Ленина ребятишек встретят лисички, а на ул. Совхозной - мишки.