Лучшие выпускники ямальских школ впервые посетят праздник «Алые паруса»

Фото: правительство ЯНАО

Лучшие выпускники ямальских школ впервые отправятся на грандиозный праздник «Алые паруса», который состоится 25 июня в Санкт-Петербурге. Отметим, что данную инициативу поддержал губернатор Дмитрий Артюхов с целью поощрения талантливой молодежи.

Увидеть яркое и зрелищное событие смогут финалисты конкурса «Большая перемена», победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, отличники учебы, а также победители интеллектуальных и творческих конкурсов всероссийского и международного уровней. Отбор провели специальные комиссии департаментов и управлений образования. Всего пригласительные билеты получили 20 выпускников из всех муниципалитетов.

Одной из главных тем праздника станет 800-летие со дня рождения Александра Невского. Организаторы планируют показать представление, посвященное Ледовому побоищу. Также выпускников ожидает сам бриг с алыми парусами и пиротехническое шоу. К сожалению, пандемия все же внесла свои коррективы в проведении праздника, поэтому Дворцовую площадь заполнят только наполовину.

- Участие во всероссийском празднике выпускников станет одним из ярких направлений поддержки талантливой молодежи автономного округа. Для ямальских школьников эта поездка будет бесплатной. Расходы на проезд, проживание в гостиницах Санкт-Петербурга и питание возьмет на себя бюджет округа, - рассказала одна из сотрудников департамента образования ЯНАО Елена Костюкевич.