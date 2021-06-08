У жителей заполярного Самбурга появился новый катер

Фото: Правительство ЯНАО

Для жителей Пуровского района приобрели новый катер «Ляд Айваседо». Его назвали в честь жителя Самбургской тундры, ветерана Великой Отечественной войны Ляда Яленовича Айваседо. Транспорт будет курсировать между Уренгоем и заполярным Самбургом.

Судно рассчитано на 44 места и спроектировано с учетом северного климата: может пройти 600 километров без дозаправки и развить скорость до 45 км/час. Время в пути составляет почти 5 часов. Также отметим, что катер абсолютно безопасен, он оборудовано двумя двигателями и оснащено всем необходимым оборудованием. Кроме того, судно может ходить по мелководным протокам и принимать пассажиров даже с необорудованного берега.

- Для нас новый катер - это настоящий подарок. Современный, внутри очень комфортно и тепло. Радуют большие окна, идешь по реке и наслаждаешься красивыми видами природы. Мы даже не заметили, как прошло время в пути, - рассказала пассажирка.

Рейс от Уренгоя до Самбурга и обратно очень востребован, поэтому перевозки будут проходить через день. Для удобства пассажиров на сайте severflot.ru организована продажа билетов.