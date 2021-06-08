Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 июня 2021 года увеличилось на 23 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 23 человека, с начала периода - 39 276.

Из общего числа болеющих 139 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 15 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 9 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 420 человек.

Также за сутки выявлено четыре новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 130.

В населенных пунктах Ямала произошло 19 заражений COVID-19 (за весь период - 33 146): Салехард - 5 (за весь период - 3 694), Новый Уренгой - 3 (за весь период - 6 919), Ноябрьск - 3 (за весь период - 4 439), Лабытнанги - 3 (за весь период - 1 978), Пуровский район - 2 (за весь период - 3 410), Шурышкарский район - 2 (за весь период - 477), Губкинский - 1 (за весь период - 2 720).

За сутки в регионе провели 1 896 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 644 296.

Излечились от коронавируса 27 человек, за весь период - 38 138.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 977 человек с COVID-19, из них 1 497 (15,0%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 145 843. Выздоровевших - 8 883, за весь период - 4 752 085. Умерших - 379, с начала периода - 124 496.