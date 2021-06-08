На Ямале талантливым школьникам помогут получить медицинское образование

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале начался прием документов на целевое обучение в медицинских вузах. В этом году направления предусмотрены для 40 абитуриентов и 24 ординаторов. Чтобы заключить договор, необходимо до 1 июля обратиться в медицинскую организацию.

Отметим, что целевое обучение гарантирует стопроцентное трудоустройство. После получения диплома молодому врачу необходимо в течение пяти лет отработать в выбранной больнице или поликлинике.

Программу целевой подготовки кадров успешно реализуют в Новоуренгойской больнице.

- В 2017 году к нам пришли первые ординаторы - онколог и уролог, в 2020 году - рентгенолог и фтизиатр, а в 2021 мы ждем врача-неонатолога и кардиолога, также продолжает учебу врач-терапевт. Всего на целевых местах получили образование и продолжают обучение 27 студентов и 7 ординаторов по самым необходимым больнице специальностям, - рассказал главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

Напоминаем, что поддержка талантливых школьников и создание условий для их возвращения в регион после обучения - задача, поставленная губернатором Дмитрием Артюховым. С 1 января 2021 года принято решение выплачивать именные стипендии будущим врачам, обучающимся по целевым направлениям. Получить их могут студенты 5-6 курсов медицинских вузов и ординаторы, которые учатся на «хорошо» и «отлично».

Отметим, что сейчас по целевому направлению обучение проходят 163 студента. Ежегодно выпускаются и трудоустраиваются порядка 30 студентов и 15 ординаторов.