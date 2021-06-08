Жители Лабытнанги и Харпа выберут городской бренд

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Глава Лабытнанги Марина Трескова предложила горожанам придумать бренд, который станет символом города. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

- Какой бренд может отразить жизнь и ценность нашего муниципалитета - его достопримечательности, инфраструктуру, историю, традиции народов, живущих здесь, достижения, - написала градоначальница.

Сбор предложении проходит на портале «Живем на Севере».

Также Марина Трескова упомянула известные бренды других российских городов. Так, при упоминании Тулы все вспоминают, что она славится пряниками и самоварами, Иваново - город невест, а бренд Великого Устюга - вотчина Деда Мороза.