Кабинет круглосуточной вакцинации в Тарко-Салинской ЦРБ ежедневно посещают не менее десяти человек

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Круглосуточная вакцинация, организованная в Тарко-Салинской ЦРБ, хорошо зарекомендовала себя среди населения. Ежедневно в процедурный кабинет обращаются более десяти человек. Чаще всего это работающие граждане и пациенты, находящихся на госпитализации в медучреждении.

Напоминаем, что сейчас в районном центре работают три прививочных пункта:

- поликлиника ТЦРБ (каб. 307) - с 10:00 до 16:00;

- РМЦ «Апельсин» - с 11:00 до 18:00;

- приемное отделение стационара - с 18:00 до 10:00.

Всего в Пуровском районе развернуто десять пунктов вакцинации. За весь период прививку сделали 7 547 человек, полностью завершили цикл - 6 025. Отметим, что запас вакцины в районе составляет 4 528 комплектов доз.