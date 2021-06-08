В Тарко-Сале будут судить работников коммерческой организации, укравших около 95 тонн нефти Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале будут судить работников коммерческой организации, укравших около 95 тонн нефти.

Происшествие случилось в 2017 году. По данным следствия, трое сотрудников подрядной фирмы - водитель автоцистерны и два машиниста агрегата для депарафинизации, вступив в сговор, похитили у одной из нефтяных компании около 95 тонн нефти. Ущерб составил более 1,5 млн. рублей. Отметим, что у данной организации был заключен договор с нефтяниками, поэтому подготовиться к преступлению им не составило труда.

Похищенную нефть обвиняемые перевозили в автоцистерне с кустовой площадки в промзону п. Пурпе, где продавали ее некоему лицу, он же, в свою очередь, перепродавал ее одной из юридических фирм.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.