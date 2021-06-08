В Лабытнанги будут судить мужчину, которые едва не зарезал обидчика своей жены Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги будут судить 42-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на жизнь человека.

Происшествие случилась 18 апреля 2021 года около 22:00. В тот вечер мужчина отправился встречать свою супругу с работы. Подойдя на место, он увидел, как его жену избивает бывший сожитель.

- Вооружившись ножом, мужчина нанес потерпевшему несколько ударов по различным частям тела. В свою очередь женщина попыталась предотвратить убийство, тем самым дав обидчику убежать. Однако разъяренный мужчина догнал потерпевшего и продолжил наносить удары, пока не увидел приближающийся автомобиль. После чего, опасаясь быть застигнутым, он покинул место преступления. Пострадавшего удалось спасти, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.