В Тазовском семье предоставили жилье в аварийном доме по договору соцнайма Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура помогла семье местных жителей переехать из аварийного дома. Все началось с того, что люди обратились в ведомство с просьбой о помощи.

- Установлено, что семье было представлено жилье по договору соцнайма. Квартиру выделили в доме № 43 по ул. Пристанской в п. Тазовский, однако здание признали аварийным еще в 2016 году, что создавало угрозу жизни и здоровью проживающих, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим главе местной администрации было внесено представление, которое осталось без удовлетворения. После этого прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал предоставить семье пригодное жилье по договору соцнайма.

В итоге суд встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все требования. Исполнение судебного акта взято на контроль прокуратуры.