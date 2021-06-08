Власти Лабытнанги оставили людей в аварийном доме на семь лет Фото: Ольга Крыльцова

Лабытнангский суд обязал местные власти расселить до конца года аварийный дом по ул. Рабочая, 32. Все началось с действий прокуратуры, которая организовала проверку исполнения жилищных прав граждан, проживающих по данному адресу.

- Установлено, что люди уже несколько лет проживают в аварийных условиях. Несущие конструкции свай, бруса обвязки, цокольного перекрытия и стропильной системы деформированы. Здание признали подлежащим сносу еще в 2018 году, однако власти определили срок расселения дома на 2025 год, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес главе города представление, в котором требовалось расселить жильцов в кратчайшие сроки, однако ответных действий так и не последовало.

После этого было направлено исковое заявление в суд. Помимо расселения, прокуратура требовала укрепить несущие конструкции дома.

В итоге суд встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все требования. Исполнение решений контролируется прокуратурой.