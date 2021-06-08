На Ямале система «Паркон» выявила первых нарушителей ПДД в летнем сезоне

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде, Новом Уренгое, Муравленко, Губкинском и Ноябрьске вновь заработали комплексы фотовидеофиксации «Паркон». Они предназначены для выявления граждан, нарушающих правила парковки. Первых в этом сезоне нарушителей комплексы уже зафиксировали.

В поле зрения парконов попадают автомобили, оставленные на тротуарах, газонах, пешеходных переходах, проезжей части и других местах, где парковка запрещена дорожными знаками или разметкой.

Далее информация передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД Управления Министерства внутренних дел РФ по ЯНАО (ЦАФАП).

Доказательством административного правонарушения являются две фотографии машины, GPS-координаты и зафиксированное время, в течение которого автомобиль находился в данном месте.

Напоминаем, что нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств наказывается штрафом от одной до двух тысяч рублей.