Фото: администрация Салехарда

В Салехарде открылась первая смена пришкольных лагерей, которая продлится до 27 июня. За это время отдохнуть смогут 234 ребенка. Лагеря работают на базе школы №3 и «Обдорской гимназии» на ул. Республики.

- Возраст детей от 6,5 до 15 лет. У каждого лагеря своя направленность, в третьей школе мероприятия будут специализироваться в направлении года науки и технологий, в Обдорской гимназии занятия ориентированы на спортивно-оздоровительную деятельность, - рассказала заместитель начальника департамента образования Салехарда Оксана Сайдашева.

Так, третья школа начинает лето тематической сменой «Радужный факультет открытий - путь к Успеху». Каждый день имеет свою тематическую привязанность к определенной дате июньского календаря, а также наполнен мероприятиями, способствующими раскрытию творческих, интеллектуальных и физических возможностей воспитанников лагеря.

За активное участие и победы в конкурсах ребята будут зарабатывать особую наградную единицу - «Талант». Самых активных и креативных участников ждут ценные призы, подарки и грамоты.

На базе Обдорской гимназии открыл двери лагерь «Олимп», где каждый ребенок сможет заняться физическими упражнениями, подвижным играм и другими формам активного досуга.

Также отметим, что в этом году во всех лагерях организованы два профильных отряда: юных инспекторов дорожного движения и профильный отряд юнармейцев.

Напоминаем, что вторая смена пришкольных лагерей будет работать с 5 по 25 июля, а третья смена - со 2 по 22 августа.