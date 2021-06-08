На Ямале 755 тысяч мальков чира выпустили в Обь

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Собский рыбоводный завод открыл «выпускной сезон». Его работники пополнили популяцию Обь-Иртышского бассейна 755 тысячами штук молоди чира, навеской 1,5 грамма. Мальков выпускали на участки с небольшими глубинами, где больше еды и меньше хищников.

- Молодь чира показала хорошие темпы роста. С момента выклева личинки, то есть с начала марта, мальки достигли навески 1,5 грамма и сейчас абсолютно жизнеспособны в естественных условиях. Если недостатка в корме у мальков не будет, за год рыба может набрать в весе 50-100 граммов, - сообщил директор Собского рыбзавода Дмитрий Колесников.

Кстати, готовность к выпуску мальков определяет комиссия, в которую входят представители региональных органов власти, специалисты Федерального агентства по рыболовству и государственных научных центров.

До конца летнего сезона рыбзавод планирует выпустить еще порядка 14 млн. экземпляров сиговых видов рыб, из них около 13 млн. молоди муксуна и 1 млн. экземпляров чира. За последние четыре года предприятие пополнило Обь-Иртышский бассейн более чем на 100 млн. мальков сиговых пород.