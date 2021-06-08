На Ямале стартовал федеральный проект «Детство без опасности» Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале стартовал федеральный проект «Детство без опасности». Его главная цель - рассказать родителям, как надо правильно перевозить детей в автомобилях. Отметим, что данный проект реализуется Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Минздрава России и организации «Движение без опасности».

Проект будет реализован на базе Ноябрьской ЦГБ. В первую очередь он коснется будущих мам, находящиеся в медучреждении. Им предстоит несколько раз в неделю проходить обучающие тренинги, посвященные основным правилам перевозки детей в автомобиле. Занятия организуют медицинские работники на специализированном демонстрационном оборудовании.

Кстати, за последние три года на ямальских дорогах погибли три юных пассажира в возрасте до 16 лет, а 71 ребенок получил различные травмы, при этом в каждом пятом происшествии было зафиксировано нарушение правил перевозки детей. Многих аварий можно было бы избежать, если бы взрослые использовали детские удерживающие устройства, а также были внимательны и дисциплинированы на дороге.