Погода на Ямале на 8 июня: прохладно и дожди

Погода на Ямале на 8 июня Фото: Вера Зенина

Во вторник, 8 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем +5, ночью +2. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +4. Ветер 5-10 м/с.

Надым: пасмурно, утром и вечером - дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 4-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и небольшой дождь. Днем +6, ночью +2. Ветер 4-9 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь. Днем +8, ночью +3. Ветер 4-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +8, ночью +2. Ветер 3-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем +5, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.

Муравленко: пасмурно и небольшой дождь. Днем +7, ночью +2. Ветер 5-11 м/с.