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Происшествия7 июня 2021 15:50

Мошенники развели трех ноябрян на 360 тысяч рублей

По всем фактам возбуждены уголовные дела
Марина Прохорова
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Мошенники развели трех ноябрян на 360 тысяч рублей

Мошенники развели трех ноябрян на 360 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

Сразу три ноябрянина попались на уловки мошенников. В первом случае жертвой стал 24-летний местный житель.

- Установлено, что потерпевшему позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщили, что кто-то оформил от имени ноябрянина заявки на получение кредитов. Чтобы деньги не достались мошенникам, аферист велел мужчине уже самому оформить кредит на 300 тысяч рублей и перевести всю сумму на указанный счет, что и было сделано. Позже ноябрянин понял что его обманули и обратился в полицию, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Максимальное наказание за это - лишение свободы до шести лет.

Позже в полицию обратились еще два местных жителей, у которых украли деньги с банковских карт.

Оказалось, что северяне пытались приобрести авиабилеты при помощи одного из мессенджеров. После того, как они ввели все реквизиты и коды, произошло списание денежных средств на общую сумму, превышающую 59 тысяч рублей.

Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. По данным фактам возбуждены уголовные дела.