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Общество7 июня 2021 15:34

Салехардец, решивший покататься на чужом авто, может угодить в тюрьму

Сейчас он дожидается суда
Марина Прохорова
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Салехардец, решивший покататься на чужом авто, может угодить в тюрьму

Салехардец, решивший покататься на чужом авто, может угодить в тюрьму

Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде будут судить 20-летнего молодого человека, угнавшего чужой автомобиль. Все началось с того, что в апреле текущего года в отделение обратился мужчина, который просил найти его машину.

- Угнанный транспорт был обнаружен на автодороге Сургут - Салехард. А молодой человек, угнавший его, находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Позже на злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Отметим, что парень признал вину и сейчас дожидается суда. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.