Ямальские учителя стали победителями заочного этапа конкурса «Педагогический дебют-2021»

Фото: департамент образования ЯНАО

Два ямальских учителя стали победителями заочного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2021» в номинации «Молодые учителя».

Речь идет об Артеме Клабукове - учителе английского языка в белоярской школе (Приуральский район) и Дарье Великасове - учителе математики средней школа №1 в Лабытнанги. Отметим, что оба педагога являются получателями гранта «Новый учитель Ямала».

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют-2021» проводится среди молодых педагогов образовательных организаций всех типов и видов, стаж которых не превышает пяти лет.

Его цель - создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогов, формирование их гражданской позиции и активное участие в совершенствовании системы образования.

Далее молодые педагоги представят Ямал на очном этапе, который пройдет в Москве в октябре 2021 года.