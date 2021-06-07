В Панаевске более 20 семей переехали из аварийных домов в новые квартиры

Фото: правительство ЯНАО

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский вручил жителям Панаевска ключи от новых квартир. К переезду из аварийного жилья в новый дом по улице Советской готовится 21 семья

Отметим, что у новоселов не возникнет никаких проблем с ремонтом, поскольку все квартиры полностью пригодны для проживания. Территория вокруг дома также благоустроена - есть тротуары и проезды, а неподалеку находится школа и продуктовый магазин.

- Панаевск стал первым поселком в Ямальском районе, где мы полностью исполнили Указ Президента о ликвидации аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. В следующем году планируем начать строить в селе еще один дом на тридцать шесть квартир, - рассказал Андрей Кугаевский.

Добавим, что сейчас в Ямальском районе ведется строительство четырех многоквартирных домов общей площадью 5 800 кв. м. В следующем году переехать из ветхого и аварийного жилья смогут около ста семей в Салемале, Яр-Сале и Мысе Каменном.

Также в Новом Порту и Яр-Сале завершается строительство двух общежитий для специалистов бюджетной сферы на 42 и 38 квартир. В районном центре будет сдан многоквартирный дом под служебный и коммерческий найм.

Всего прошлом году квартиры в новых домах получили 80 жителей ветхого и аварийного жилья, а в этом - уже более 40.