Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 июня 2021 года увеличилось на 22 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека, с начала периода - 39 253.

Из общего числа болеющих 126 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 15 из них - в тяжелом состоянии, 9 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 420 человек.

Также за сутки выявлено четыре новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 126.

В населенных пунктах Ямала произошло 18 заражений COVID-19 (за весь период - 33 127): Новый Уренгой - 7 (за весь период - 6 916), Ноябрьск - 4 (за весь период - 4 436), Салехард - 4 (за весь период - 3 689), Губкинский - 2 (за весь период - 2 719), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 408).

За сутки в регионе провели 125 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 642 400.

Излечились от коронавируса 29 человек, за весь период - 38 111.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 429 человек с COVID-19, из них 1 294 (13,7%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 135 866. Выздоровевших - 6 756, за весь период - 4 743 202. Умерших - 330, с начала периода - 124 117.