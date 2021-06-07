На Ямале начался ремонт дорог

Фото: Правительство ЯНАО. Водителей просят соблюдать ПДД.

С наступлением лета на Ямале начались дорожные работы, которые затронут не только городские, но и региональные трассы. Одна из них - Сургут - Салехард - ремонт запланирован практически на всех участках трассы.

На подъезде к Ноябрьску выполняется капитальный ремонт двух участков протяженностью более 7,5 километра, а также шести мостов. Отметим, что в этом году дорогу полностью приведут в соответствии нормативным требованиям.

От границы Ямала и до Карамовского поста (265 - 269 километры) дорожники укрепят обочины, уложат покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона и заменят водопропускные трубы. Еще на одном участке сейчас снимают старое дорожное полотно, меняются дефектные плиты и укладывается выравнивающий слой. Аналогичные работы проводятся и на участке 416 - 420 километры.

Также продолжается капремонт моста через реки Харучей - Тарка-Яха. Здесь восстанавливаются железобетонные конструкции и наносятся гидроизоляционные материалы.

На участке Пурпе - Пуровск приведут в порядок 16 километров. Сейчас специалисты перекладывают железобетонные плиты и демонтируют барьерное ограждение.

На участке Пуровск - Коротчаево продолжается капитальный ремонт дороги ( от 587 до 614 километра). В настоящее время ведется перекладка железобетонных плит и капитальный ремонт мостов. Плиты перекроют двумя слоями асфальтобетонного покрытия, установят новое барьерное ограждение, знаки и выполнят укрепление обочин. Кроме того, на участке от Пуровска до Коротчаево строят новый путепровод над железной дорогой. Это значительно повысит безопасность движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

Продолжается работа по реконструкции дороги на участке Коротчаево - Новый Уренгой. В этом году дорожники приведут в порядок 23 километра. Сейчас идет спрямление участков, ведется переукладка плит и асфальтирование, проводится укрепление откосов и обочин.

На участках Правохеттинский - Старый Надым уже снят старый слой асфальта и выровнены переходные плиты. Также ведутся подготовительные работы по устройству нижнего слоя асфальтобетона.

Кроме того, начато фрезерование асфальтобетонного покрытия на участке Старый Надым - Надым. На 997 километре этой же дороги капитально ремонтируется мост протяженностью 133 метра.

На участке Надым - Салехард ведутся восстановительные работы.

Продолжается начатая в прошлом году реконструкция дороги на подъезде к Аксарке. Сейчас строители отсыпают откосы грунтом с послойным уплотнением и укрепляют их торфо-песчаной смесью.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО просит автомобилистов соблюдать требования знаков и светофоров на ремонтируемых участках.

Отметим, что на единой картографической системе ЯНАО можно отследить ход дорожных работ и спланировать свою поездку с учетом ограничений.