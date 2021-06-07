Новоуренгоец, убивший друга во время застолья, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили местного жителя, по вине которого умер человек. Происшествие случилось в ночь с 5 на 6 января 2021 года во время застолья.

Все началось с того, что осужденный пришел в гости, где собрались еще несколько местных жителей. Через некоторое время, когда все мужчины изрядно приняли на грудь, преступник затеял ссору с 37-летним хозяином.

- Злоумышленник ударил потерпевшего ножом в область живота, а также ранил еще одного гостя, который пытался утихомирить собравшихся. После произошедшего мужчина покинул компанию, а раненый хозяин жилища продолжил застолье, но на следующий день его самочувствие ухудшилось, и он скончался, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В итоге суд отправил горожанина в колонию строго режима на 8 лет и 1 месяц.