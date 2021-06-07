Ямальские выпускники приступили к написанию ЕГЭ по математике Фото: Ольга Крыльцова

Ямальские одиннадцатиклассники приступили к сдаче ЕГЭ по математике (профильный уровень). Писать экзамен будут только те выпускники, которые планируют поступать в ВУЗы. Всего заявлено 1 736 человек.

Для проведения ЕГЭ открылись 45 специальных пунктов. Продолжительность экзамена составит 3 часа и 55 минут. Результаты станут известны не позднее 22 июня.

Первичная обработка сданных работ пройдет в регионе, а затем материалы направят в Федеральный центр тестирования. Результаты первых экзаменов ожидаются не позднее 15 июня. Их можно узнать в образовательных организациях, местах подачи заявлений на ЕГЭ, через систему «Сетевой город. Образование», а также на официальном портале единого госэкзамена.

Напоминаем, что уже прошли экзамены по химии, географии, литературе и русскому языку. Основной срок сдачи ЕГЭ определен с 31 мая по 25 июня.