На Ямале будут судить работника предприятия, по вине которого погиб молодой мужчина Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале будут судить мастер ЗАО «Тернефтегаз», по вине которого погиб 35-летний мужчина.

Трагедия произошла 2 января 2021 года на территории Термокарстового газоконденсатного месторождения Красноселькупского района. В тот день там проводились работы по пропарке пожарного трубопровода от образовавшегося льда.

Обвиняемый, являясь ответственным лицом, нарушая технологический процесс и правила безопасности, велел слесарю-ремонтнику сделать углошлифовальной машиной прорезь в трубопроводе. После этого произошла его разгерметизация, вызвавшая гидравлический удар воздушно-водяной эмульсии. Мужчина, стоявший рядом, как раз попал под его поток, получив смертельные травмы. Он скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал, однако правоохранители собрали достаточно доказательств его вины. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.