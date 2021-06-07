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Общество7 июня 2021 8:59

На Ямале будут судить работника предприятия, по вине которого погиб молодой мужчина

Обвиняемый нарушил технику безопасности
Марина Прохорова
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На Ямале будут судить работника предприятия, по вине которого погиб молодой мужчина

На Ямале будут судить работника предприятия, по вине которого погиб молодой мужчина

Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале будут судить мастер ЗАО «Тернефтегаз», по вине которого погиб 35-летний мужчина.

Трагедия произошла 2 января 2021 года на территории Термокарстового газоконденсатного месторождения Красноселькупского района. В тот день там проводились работы по пропарке пожарного трубопровода от образовавшегося льда.

Обвиняемый, являясь ответственным лицом, нарушая технологический процесс и правила безопасности, велел слесарю-ремонтнику сделать углошлифовальной машиной прорезь в трубопроводе. После этого произошла его разгерметизация, вызвавшая гидравлический удар воздушно-водяной эмульсии. Мужчина, стоявший рядом, как раз попал под его поток, получив смертельные травмы. Он скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал, однако правоохранители собрали достаточно доказательств его вины. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.