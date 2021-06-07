Жители Лонгьюгана были вынуждены покупать продукты по завышенным ценам
Фото: Вера Зенина
Надымская прокуратура наказала индивидуального предпринимателя, который существенно завысил цены на социально-значимые продукты.
- В магазине «Карпаты» поселка Лонгъюган цены на молоко, кефир, яйцо, муку, лук и капусту превышали предельно допустимое значение, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.
В связи с этим предпринимателю внесли представление об устранении нарушений закона, которое было незамедлительно выполнено - снижены цены на товары.
Кроме того, по постановлению прокурора нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.