Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июня 2021 7:10

В рамках субботника салехардцы собрали 34 КАМАЗа мусора

На уборку вышли около тысячи человек
Марина Прохорова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошел Всероссийский субботник «Зеленая весна», на который вышли около тысячи человек: местные жители, представители организаций и предприятий, руководители и сотрудники городской администрации, а также индивидуальные предприниматели.

Отметим, что салехардские школьники тоже приняли участие в экологической акции, прибравшись на Усть-Полуе - археологическом памятнике Нижнего Приобья. Кроме того, ребят познакомили с традициями празднования Всемирного дня окружающей среды и правильным обращением с отходами.

В общей сложности было вывезено 34 КАМАЗа с мусором или 600 кубометров отходов.

- Наш город присоединился к всероссийскому субботнику «Зеленая весна 2021». Как и обещал, с установкой теплой погоды очистка города от мусора будет проходить еженедельно. Видел, что горожане работали и в своих дворах. Благодарю всех, кто присоединился, за неравнодушное отношение к месту, в котором мы с вами живем, - отметил глава города Алексей Титовский.