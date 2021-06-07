В рамках субботника салехардцы собрали 34 КАМАЗа мусора

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошел Всероссийский субботник «Зеленая весна», на который вышли около тысячи человек: местные жители, представители организаций и предприятий, руководители и сотрудники городской администрации, а также индивидуальные предприниматели.

Отметим, что салехардские школьники тоже приняли участие в экологической акции, прибравшись на Усть-Полуе - археологическом памятнике Нижнего Приобья. Кроме того, ребят познакомили с традициями празднования Всемирного дня окружающей среды и правильным обращением с отходами.

В общей сложности было вывезено 34 КАМАЗа с мусором или 600 кубометров отходов.

- Наш город присоединился к всероссийскому субботнику «Зеленая весна 2021». Как и обещал, с установкой теплой погоды очистка города от мусора будет проходить еженедельно. Видел, что горожане работали и в своих дворах. Благодарю всех, кто присоединился, за неравнодушное отношение к месту, в котором мы с вами живем, - отметил глава города Алексей Титовский.