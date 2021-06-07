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Происшествия7 июня 2021 6:29

В Надыме автомобиль сбил человека во дворе жилого дома

Пострадавшего увезли в больницу
Марина Прохорова
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Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Авария случилась 6 июня в Надыме.

- Около 8:00 водитель «ВАЗ-21102», находясь во дворе дома №5 по ул. Топчева, сбил пешехода, который двигался навстречу автомобилю, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве уточнили, что пассажира доставили в больницу.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 10 ДТП, а с начала года - 2 254, в которых одиннадцать человек погибли и 121 получили травмы, в том числе девять детей.